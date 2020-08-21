سفير مصر لدى فيينا يكرم الطفل ميسرة مقلد "حديث الصحافة" النمساوية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كرّم السفير المصري عمر عامر، اليوم الجمعة، في مقر السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية فيينا الطفل المصري ميسرة مقلد، والذي كان حديث الصحافة النمساوية طوال فترة أزمة فيروس كورونا.

وكان ميسرة مقلد، ابن محافظة سوهاج - مركز جهينة، دشن في مارس الماضي مبادرة برفقة صديقين له في أعقاب انتشار فيروس كورونا في النمسا، حيث اتفقوا على تقديم المساعدة إلى كبار السن الذين يواجهون خطورة وصعوبة في شراء أغراضهم، حتى أصبحت مبادرته حديث الصحافة والمجتمع النمساوي.

وقال ميسرة، في تصريحات سابقة له مع الخليج 365: "اتجمعت مع اتنين أصدقائي في آخر يوم بالمدرسة، وفكرنا إزاي نساعد في وضع زي دا" كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حينها أن كبار السن هم الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس، "ومع حالة العزلة في البيوت، قررنا إننا نعمل مبادرة نساعد بيها المسنين لحد ما أزمة (كورونا) تعدي".

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واتفق "ميسرة" رفقة صديقيه على تقديم خدمة مجانية للمسنين "بإننا نقضي مشاويرهم ونجبلهم أي حاجة محتاجينها عشان ميضطروش يخرجوا ويتعرضوا للخطر"، مشيرًا إلى أنه انطلق إلى منزله، وعرض على والده الذي رحب بالفكرة.

لمعرفة تفاصيل القصة كاملة| حديث النمسا.. طفل مصري يساعد المسنين خلال أزمة "كورونا"

وحضر التكرم القنصل العام المصري المستشار باسم طه، وأسرة الشاب ميسرة مقلد، وحث السفير الشاب بالعمل على النجاح والتوفيق في دراسته لرفع اسم مصر عاليًا.