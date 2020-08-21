ضبط مسدس وطائرة تجسس مع راكب قادم من تركيا في مطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب مسدس ضغط هواء و2 سلاح أبيض و3 صواعق كهربائية، وطائرة تنصت وتجسس وجهاز تتبع (GPS)، مع راكب أجنبي الجنسية فور وصوله من إسطنبول، أخفاها داخل حقائبه لتهريبها من الجمارك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة التركية، رحلة رقم (TK 0696) القادمة من اسطنبول اشتبه كلاً من أحمد البنا رئيس الوردية، وخالد عبدالعزيز مأمور الحركة في راكب أجنبي الجنسية، وبالعرض على مستور سالم أبو ثلاث، مدير الجمرك؛ قرر تقديم إقرار وصول للراكب لتدوين محتويات حقائبه، وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته ضمت طه زكريا الشهاوي رئيس قسم الأمن الجمركي، وخالد عبدالعزيز مأمور الحركة، وأقر الراكب بخط يده أنه يحمل أمتعة وبعض الهدايا الشخصية فقط لا غير.

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وبتفتيش أمتعته تبين وجود مسدس ضغط هواء أمريكي الصنع، و14 أسطوانة صغيرة لتسريع المقذوف، و3 صواعق كهربائية (الكتريك شوك)، و2 مطواه بنصل معدني حاد وطائرة موجهة تعمل بالريموت كنترول، وتبلغ سرعة طيرانها ما يقارب 50 كيلومترًا في الساعة، وتم ضبط جهاز تتبع (GPS) عالي الدقة وبمواصفات دقيقة جدًا مخبأة داخل حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه، وتحرير محضر ضبط رقم 8، وتحريز المضبوطات وإرسالها مع الراكب للنيابة للتحقيق، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

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