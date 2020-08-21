بسبب كورونا.. الفقر المدقع يهدّد 100 مليون شخص

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أمس الخميس أن أكثر من 100 مليون شخص جديد في العالم مهدّد بالفقر المدقع و ذلك بزيادة بحدود 40 مليونا عن التقديرات السابقة.



و يشار إلى أن التقديرات السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 60 مليون شخص، وفقا لفرانس برس



وقال رئيس البنك الدولي إن هذا "يحتّم" على الدائنين تخفيض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيدا من الدول على إعادة هيكلة ديونها.



ويذكر أن دول مجموعة العشرين كانت قد قررت، في أفريل الماضي، تعليق سداد ديون الدول الأكثر فقرا، البالغ عددها 76 دولة، حتى نهاية العام 2020، بهدف مساعدتها على التصدي لتداعيات وباء كوفيد-19 الناجم عن تفشي فيروس كورونا

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