في أعلى حصيلة يوميّة : المغرب يسجّل 32 وفاة بكورونا وامكانية اعادة فرض الحجر العام

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الخميس، تسجيل 32 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة بالبلاد.
وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بالوزارة معاد لمرابط، في تصريح صحفي حول حصيلة كورونا: "خلال آخر 24 ساعة، تم تسجيل 32 وفاة، رفعت إجمالي الوفيات إلى 775".
والثلاثاء، سجلت الوزارة أعلى حصيلة سابقة بلغت 31 وفاة.
وأضاف "لمرابط" أنه تم أيضا خلال آخر 24 ساعة تسجيل 1.325 إصابة رفعت إجمالي الإصابات إلى 47.638.
من جهته، لوح الملك المغربي محمد السادس بإمكانية إعادة فرض الحجر الصحي العام في البلاد، في حال استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وفي خطاب وجهه للشعب المغربي بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب، حذّر الملك محمد السادس من انعكاسات هذه الخطوة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأشار إلى أنه بعد "رفع الحجرالصحي تضاعف أكثر من ثلاث مرات عدد الإصابات المؤكدة والحالات الخطيرة وعدد الوفيات في وقت وجيز مقارنة بفترة الحجر".
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