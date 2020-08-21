في أعلى حصيلة يوميّة : المغرب يسجّل 32 وفاة بكورونا وامكانية اعادة فرض الحجر العام

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الخميس، تسجيل 32 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة بالبلاد.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بالوزارة معاد لمرابط، في تصريح صحفي حول حصيلة كورونا: "خلال آخر 24 ساعة، تم تسجيل 32 وفاة، رفعت إجمالي الوفيات إلى 775".

والثلاثاء، سجلت الوزارة أعلى حصيلة سابقة بلغت 31 وفاة.

وأضاف "لمرابط" أنه تم أيضا خلال آخر 24 ساعة تسجيل 1.325 إصابة رفعت إجمالي الإصابات إلى 47.638.

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