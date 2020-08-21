فرنسا تسجل أكثر من 4500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء يوم الجمعة، أنها سجلت 4586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ويمثل هذا الرقم انخفاضًا طفيفا مقارنة بالرقم الذي تم الإعلانعنه يوم الخميس عند 4771، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو.
وأضافت السلطات الصحية أن 4745 مريضا مصابا بـ"COVID-19" يقيمون حاليًا فيالمستشفى، بما في ذلك 379 مريضًا في وحدة العناية المركزة مقابل 380 في اليوم السابق.
وأفادت بأن عدد الوفيات ارتفع بـ23 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي ضحايا كورونا وصل إلى 30503 منذ بداية الوباء
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