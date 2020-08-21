مدير منظمة الصحة العالمية: نأمل في القضاء على الوباء في أقل من عامين

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الجمعة، إنه يأمل في القضاء على وباء كورونا في أقل من عامين.
وصرح تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن الإنفلونزا الإسبانية التي ظهرت عام 1918استغرقت عامين حتى انتهت.
وأضاف: "المزيد من الاتصال يعطي للفيروس فرصة أكبر في الانتشار، ويمكن أن يتحرك بسرعة".
وتابع قائلا: "في الوقت نفسه لدينا التكنولوجيا والمعرفةلوقفه".
وصرحت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، بأن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كورونا.
وتم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 22.81 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم وتوفي 793382 شخصا، وفقا لإحصاء "رويترز".
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