مقتل قيادي ومسلحين من "قسد" بنيران مجهولين في ريف دير الزور

قتل قيادي من "قوات سوريا الديمقراطية" في إطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي الشرقي.
ونقلت وكالة "سانا" الرسمية، عن مصادر محلية قولها إن مجهولين قاموا بإطلاق النار على قيادي من "قسد أثناء وجوده في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي ما تسبب بمقتله على الفور.
كما قتل أمس الخميس أحد مسلحي "قسد" برصاص مجهولين وقتل آخر يوم الأربعاء في مخيم الهول بريف الحسكةالشرقي والذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشياتها عشرات آلاف المدنيين.
وفي الريف الشرقي لفتت المصادر إلى أن مجهولين شنوا هجوما واستهدفوا بالأسلحة الرشاشة مبنى البريد الذي تتخذه "قسد" مقرا لها في بلدة ذيبان.
ويشهد ريف دير الزور مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطرد قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن وعناصر "قسد"، بعد إقدامهم على حصار عددمن القرى والبلدات واختطاف عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.
بالمقابل أقدمت مجموعة من مسلحي قسد على اختطاف عدد من المدنيين بريف دير الزور واقتادتهم إلى جهات مجهولة في ريفي دير الزور والرقة.
وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن "مجموعات مسلحة من (قسد) أقدمت على مداهمة بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي واختطفت على إثرها عددا من المدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة".
وفي ريف الرقة الشمالي أيضا لفتت المصادر إلى إقدام "قسد" على اختطاف عدد من الشبان واقتيادهم الى جهة مجهولة.
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