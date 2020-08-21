رئيس بيلاروس يتهم الولايات المتحدة بإدارة أعمال الشغب في بلاده

اتهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الولايات المتحدة بالوقوف وراء أعمال الشغب التي تشهدها بلاده مؤخرا عقب الانتخابات الرئاسية.
وأضاف لوكاشينكو في كلمة أمام عمال المجمع الزراعي "دزيرجينسكي"، اليوم الجمعة: "قيل إنهم سيفعلون ذلك. لقد تم إنشاء مركز خاص بالقرب من وارسو. نحن نراقب، ونعلم ما يفعله...عندما تبدأ الدبابات في التحرك، والطائرات تحلق، فهذا ليس من قبيل الصدفة".
وأوضح لوكاشينكو أن بيلاروس بقيت "الحلقة الأخيرة" في خطط الغرب لإنشاء "ممر بين البلطيق والبحر الأسود حول روسيا".
وأضاف رئيس بيلاروس: "أعدوا لنا هذه الفوضى، وفي والوقتالذي تخشى فيه روسيا أن تخسرنا، قرر الغرب سحبنا بطريقة ما إليه، مثلما نرى الآن، ضد روسيا".
بدورها أكدت موسكو في وقت سابق أن أدلة على وجود تدخل خارجي مباشر وغير مباشر في الشؤون الداخلية لبيلاروس.
وانتقدت موسكو تصرفات الدول الغربية وتصريحاتها حول الوضع الذي تعيشه بيلاروس بعد فوز لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من الشهر الجاري.
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