الكاظمي يستقبل نادية مراد في مقرة إقامته بواشنطن

استقبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، في مقر إقامته بواشنطن، سفيرة النوايا الحسنة في الامم المتحدة، نادية مراد، وبحثا ملف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
ورحب الكاظمي، بحسب بيان حكومي، بالمواطنة العراقية الأيزيدية، ناديةمراد، وأشاد بجهودها الكبيرة في إيصال رسالتها الى العالم، وما تعرّض له الأيزيديون والمكونات العراقية الأخرى من انتهاكات صارخة على يد عصابات داعش الإرهابية، وفضح ممارساتهم الوحشية.
وقال الكاظمي وفقاً للبيان، إن "ملف الأيزيديين يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، التي تحرص على إعادة جميع النازحين الى منازلهم، ولديها الخطط لإعادة تأهيل المناطق التي تعرّضت للإرهاب وإعادة الاستقرار اليها، وإنصاف الأيزيديين، وكل العراقيين الذين تعرّضوا الى انتهاكات عصابات داعش، وإعادة المختطفين واسترجاع حقوقهم".
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