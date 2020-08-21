اخبار العالم

إيطاليا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رحبت إيطاليا، اليوم الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي أعلنته حكومة الوفاق الليبية ومجلس النواب بشرقي ليبيا، وتضمن التوافق على المبادئ المؤسسة لمسار مشترك لتجاوز الأزمة.

 

وأشارت مذكرة لوزارة الخارجية في روما، إلى "دعم إيطاليا المتواصل وبشكل فعال لجهود الأمم المتحدة في إطار مؤتمر برلين، مع شركائها الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي".

وأعربت، عن "الأمل في تطبيق الاتفاق

Advertisements
بشكل ملموس على جميع مفاصل صناعة النفط الليبية في جميع أنحاء البلاد"، مشيرة، إلى أن "هذه التطورات تشكل خطوة مهمة وشجاعة باتجاه حل الأزمة الليبية".

وشددت الوزارة في بيانها، على أن "إيطاليا ستواصل لعب دورها النشط في تسهيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وتحث جميع الأطراف

المعنية على المتابعة السريعة والفعالة للمسار المحدد في البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب شرقي ليبيا".

أعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

من جانبه، طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا