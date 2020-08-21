ترحيب إقليمي ودولي بوقف إطلاق النار في ليبيا

كما أكدت جامعة الدول العربية دعمها ومساندة لأية جهود ترمي إلى تثبيت الاستقرار في البلاد وإستئناف حوار سياسي جامع ووطني خالص بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتوجيها بإنتخابات رئاسية وتشريعية تعقد وفق قاعدة قانونية ودستورية منضبطة متفق عليها ويترضي الجميع بنتائجها وبالسلطات والمؤسسات الشرعية الممثلة التي ستفضي إليها .
ترحيب دولي
رحبت العديد من الدول الاقليمية والدولية بالخطوة التى أعلنها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب المستشارعقيله صالح اليوم بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في عموم ليبيا والعودة إلى الحوار.
- رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالبيانين الصادرين عن حكومة الوفاق، ومجلس النواب، واعتبرها خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية.
- الخارجية الإيطالية رحبت بالتطورات الأخيرة على الساحة في ليبيا، وأنها ستواصل جهودها من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة.
- روسيا أبدت ترحيبها بإعلان حكومة الوفاق الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.
- السفارة الأمريكية في ليبيا اعتبرت أنها خطوة مهمة لجميع الليبيي.
- خارجية الأردن: أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وضرورة الانخراط في حوار ليبي- ليبي، ومفاوضات سياسية جادة تستهدف إنهاء الأزمة، ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن حماية شعب ليبيا ومنع التدخلات الخارجية.
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