رئيس كولومبيا، إيفان دوكي
قال رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، إن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتطلع إلى شراء صواريخ إيرانية، وهي تسلم أسلحة مصنوعة في بيلاروس وروسيا إلى جماعات مسلحة كولومبية.
وأضاف دوكي في مناسبة نظمت عبر الانترنت: “وردت معلومات من أجهزة مخابرات دولية تعمل معنا تظهر أن دكتاتورية نيكولاس مادورو مهتمة بالحصول على بعض الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى من إيران”.
وتابع قائلا: “المعلومات تقول إنها (الصواريخ) لم تصل بعد، لكن جرت اتصالات بموجب تعليمات من (وزير دفاع فنزويلا فلاديمير) بادرينو”.
وجدد دوكي اتهاماته المتكررة بأن مادورو يحمي ويدعم أعضاء سابقين في جماعة “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” الذين يرفضون اتفاق السلام الذي تم توقيعه في 2016، وكذلك “مسلحي جيش التحرير الوطني”.
ولا تعترف كولومبيا بمادورو رئيسا لفنزويلا، ويصفه دوكي بالدكتاتور. والحكومة الكولومبية من بين أكثر من 50 دولة تعتبر زعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا.
من جهته وصف وزير خارجية فنزويلا خورخي أريزا في منشور على تويتر مزاعم دوكي بأنها “خيال”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كولومبيا يحذر من سعي فنزويلا لامتلاك صواريخ متوسطة وبعيدة المدى من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.