عقوبات أوروبية على تركيا بسبب عمليات التنقيب بالبحر المتوسط

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تركيا تبدأ التنقيب عن النفط شرقي المتوسط
أفادت مصادر في الحكومة اليونانية أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على أنقرة ، بالتزامن مع مواصلة تركيا تنقيبها عن الغاز في البحر المتوسط الذي يشهد توتراً ونزاعا متصاعداً حول عمليات التنقيب هذه بين أوروبا وأنقرة.
ونقلت وسائل إعلام في أثينا الجمعة عن مصادر في الحكومة اليونانية قولها إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا خلال الاجتماع غير الرسمي الذي سيعقده وزراء خارجيته الأسبوع المقبل، في ٢٧ و٢٨ أغسطس، وسيقدم جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد وثيقة تُظهر للمجتمعين كيف انتهكت أنقرة سيادة قبرص واليونان على الجرف القارّي لكل منهما.
وقف الاستفزازت
كما تحدثت المصادر الحكومية اليونانية أيضاً عن احتمال عقد اجتماع الأسبوع المقبل بين مستشارين دبلوماسيين يمثلون كلاً من ألمانيا وتركيا واليونان وذلك في إطار استئناف الوساطة الألمانية بين أثينا وأنقرة.
وأضافت أن حكومة اليونان تؤيد العودة إلى الحوار، لكنها ترى في المقابل أن الأمر برمّته يعتمد على ما إذا كانت تركيا ستوقف استفزازاتها أم لا.
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