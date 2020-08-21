السيسي يرحّب بإعلان وقف العمليّات العسكريّة في ليبيا: “خطوة مهمة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعلان السلطتين المتنافستين في ليبيا وقف العمليات القتالية على كل الأراضي الليبية وتنظيم انتخابات قريبا، واعتبر ذلك “خطوة هامة” على طريق التسوية السياسية.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: “أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية”.

وأعلن رئيس الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة فايز السراج وعقيلة صالح، رئيس البرلمان الداعم للرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر، في بيانين منفصلين الجمعة إجراء انتخابات قريبا وأمرا بوقف فوري لإطلاق النار.

ورحبت الأمم المتحدة بـ”التوافق الهام” بين الطرفين.

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وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم فيها، هما حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية تدعم المشير حفتر في شرق البلاد.

وتساند تركيا حكومة الوفاق، بينما تدعم مصر وروسيا والإمارات المشير حفتر.

وكانت القاهرة لوّحت بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا وقال السيسي في حزيران/يونيو أثناء تفقده وحدات الجيش الغربية “إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر”.

ثم علّق السيسي لاحقا قائلا “إن الخطوط الحمراء التي أعلناها هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا”.