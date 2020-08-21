"النواب الليبي": وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة أهم مخرجات الإتفاق (فيديو)

وأشار "بليحق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن وقف اطلاق النار، واخراج المرتزقة أهم ما يريده مجلس النواب الليبي باعتباره الممثل الوحيد للشعب الليبي، معربا عن تطلعهم لتشكيل مجلس رئاسي.

وأضاف أن وقف التدخلات الخارجية من أهم ما طالب به مجلس النواب الليبي، معربا عن تطلعاته أن يكون هناك موقف عربي موحد داعم لمبادرة إعلان القاهرة من أجل إنهاء حالة الفوضى في ليبيا.

وأكد أن مصر كانت ولازالت داعمة بقوة لليبيين، والدور المصري يكون دائما هو الأبرز في دعم إرادة الشعب الليبي، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

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ورحبت الرئاسة التركية بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار في كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".

وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".