كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. السعودية ترحب بوقف إطلاق المعُلن من المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي.. والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بوقف إطلاق الذي أعلنه المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي. وأكدت المملكة في بيان لها اليوم الجمعة على ضرورة البدء بحوار سياسي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل اعتبار حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي اكسترا".



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