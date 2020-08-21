كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا ترسل فريق طبي ثاني إلى لبنان لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة البريطانية في بيان لها اليوم الجمعة، عن إرسال فريق طبي للمرة الثانية إلى لبنان يتكون من خمسة أفراد للمساعدة في مواجهة إنتشار فيروس كرونا المستجد.

وقالت ماري تريفيليان، وزيرة التنمية الدولية البريطانية في بيان لها: لا تزال بيروت تواجه معركة شاقة للوقوف على قدميها، حيث يتعين عليها التعامل مع تحدي مزدوج ومعقد يتمثل في التعامل مع تداعيات الإنفجار وفي ذات الوقت التعامل مع الزيادة المقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ، متمنية أن تساعد خبرات فريق الأبطاء البريطانيين في هذه الكارثة المأساوية.