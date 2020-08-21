كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي لجهوده لإحلال السلام في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة، باصدار بيان عن المجلس للرئيس السيسي، قائلًا "من دواعي سروري أن أعبر لكم عن فائق تقديري لمواقفكم الشجاعة الداعمة لإحلال السلام في ليبيا، وأخص بالذكر مساندتكم لبياننا اليوم بشأن وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية".

وأعلنت حكومة السراج، في وقت سابق، وقفًا فوريًا لإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، داعية لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا ودعمًا لها من قبل رئيس مجلس النواب الليبي، في توافق يبدو أنه يحرك المياه الراكدة.