كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئاسة التركية تُعلن تأييدها لجعل منطقتي "سرت والجفرة" منزوعتي السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الرئاسة التركية، عن تأييدها أن تكون منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

