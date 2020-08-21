“البوليسايو” تطلق دعوة جديدة لدفع شبابها إلى حمل السلاح

أطلقت قيادة الجبهة الانفصالية، نداء جديدا لحمل شبابها على التجنيد، بعد تسجيل عزوفهم منذ مدة عن الإقبال على التجنيد والصراعات التي تود القيادة خوضها.
ووجه القيادي في الجبهة الانفصالية محمد سعيد دادي، في كلمة خلال إنطلاق أشغال الجامعة الصيفية، دعوة للشباب المشاركين، إلى تدعيم النواحية العسكرية من خلال الانخراط في حمل السلاح.
الدعوة الجديدة لحمل الشباب للسلاح، تأتي بعد إقرار زعيم الجبهة الانفصالية إبراهيم غالي، بالصعوبات، التي باتت تواجهها جبهته في تجنيد الشباب للحرب في الصحراء، وامتناعهم عن التطوع، ملوحا بالتوجه نحو إرغامهم من أجل محاربة المغرب.
وسبق لغالي أن قال أمام قيادات في الجبهة الانفصالية، إن الحرب على المغرب “محطة إجبارية” لم يبق إلا تحديد وقتها، مضيفا “المحطة قطعا إجبارية، ولا مفر منها، متى وكيفاش، هاداك هو لي باقي”.
ووجه غالي خطابا شديد اللهجة إلى شباب الجبهة الانفصالية، الذين باتوا عازفين عن المشاركة في القتال، وقال إن جبهته تحاول تفادي التجنيد الإجباري بفتح الباب أمام المتطوعين الشباب، غير أنه أقر بعزوفهم عن الالتحاق بحمل السلاح في الجبهة، وهو ما سيدفعه إلى فرض القتال عليهم، حسب قوله.
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