خصصت عائلة الراحلة وئام الدحماني، في الذكرى الثانية لوفاتها، صدقة جارية لروحها، وذلك بحفر بئر في منطقة مهمشة بدولة الهند.
وشاركت شقيقة وئام الدحماني يوم أمس الخميس، صورا ومقطع فيديو البئر الذي يعمل بمضخة يدوية، وعلقت عليها: “اللهم إجعلها صدقة جاريه للمرحومة أختي اللهم اجعلها في نعيم دائم غير منقطع ربي عطر قبرها برائحة الجنة اللهم أجعل الجنة دارها اللهم رحمة واسعه لها ولجميع موتى المسلمين “.
وكانت أسرة الفنانة وئام الدحماني قد شيدت بمدينة سلا، مسجدا في الذكرى الأولى لوفاتها.
وكانت وئام الدحماني قد خاصت قيد حياتها تجارب تمثيل في بوليوود، واستقرت هناك لمدة ليس بالقصيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر في الذكرى الثانية لوفاتها.. عائلة وئام الدحماني تحفر بئرا في الهند-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.