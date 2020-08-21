في الذكرى الثانية لوفاتها.. عائلة وئام الدحماني تحفر بئرا في الهند-فيديو

خصصت عائلة الراحلة وئام الدحماني، في الذكرى الثانية لوفاتها، صدقة جارية لروحها، وذلك بحفر بئر في منطقة مهمشة بدولة الهند.

وشاركت شقيقة وئام الدحماني يوم أمس الخميس، صورا ومقطع فيديو البئر الذي يعمل بمضخة يدوية، وعلقت عليها: “اللهم إجعلها صدقة جاريه للمرحومة أختي اللهم اجعلها في نعيم دائم غير منقطع ربي عطر قبرها برائحة الجنة اللهم أجعل الجنة دارها اللهم رحمة واسعه لها ولجميع موتى المسلمين “.

وكانت أسرة الفنانة وئام الدحماني قد شيدت بمدينة سلا، مسجدا في الذكرى الأولى لوفاتها.

وكانت وئام الدحماني قد خاصت قيد حياتها تجارب تمثيل في بوليوود، واستقرت هناك لمدة ليس بالقصيرة.