نزاع بين عائلتين بسبب اجتثاث جزء من غابة لزراعة “الكيف” في كتامة…هراوات وأسلحة وإصابات

أدى نزاع بين عائلتين، أمس الخميس، بجماعة كتامة، إلى جروح متفاوتة الخطورة لشخصين جرى نقلهما إلى مستشفى تاركيست لتلقي العلاجات الضرورية.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن النزاع جاء على خلفية شكاية قدمتها عائلة تقطن في دوار “اتوت”، لمصالح المندوبية السامية للمياه والغابات في إقليم الحسيمة، قبل حوالي أسبوعين، ضد إحدى العائلات بسبب اجتثاث جزء من الملك الغابوي المجاور لمسكنها من أجل استغلاله لزراعة الكيف.

وتسببت الشكاية في تبادل للضرب بواسطة الهراوات والأسلحة البيضاء، بين أفراد العائلتين ما خلف إصابة رجل في عقده الخامس، وآخر في عقده الثالث.

وحلت مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية إلى عين المكان وباشرت تحقيقاتها في الموضوع، لمعرفة ملابسات الواقعة.