شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: إيران تنفذ عمليات اغتيال وإرهاب خارج حدودها لبث الرعب والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن إيران تنفذ عمليات اغتيال وإرهاب خارج حدودها لبث الرعب. كما فرضت قيودا على تأشيرات 14 إيرانيا متورطين بانتهاكات لحقوق الإنسان.

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