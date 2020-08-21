شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. إرتفاع في معدل تكاثر "كورونا" إلى 1.1% والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات رسمية جديدة في المملكة المتّحدة اليوم إرتفاع المؤشر في معدلات انتشار فيروس كورونا، الذي يرمز له بالحرف "R"، بصورة ملحوظة مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وإرتفع معدل إعادة إنتشار الفيروس وفقاً لبيانات المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية هذا الإسبوع ما بين 0.9 - 1.1 مقارنة مع 0.8 -1.0 للأسبوع الماضي.

ويأتي هذا بعد تسجيل المملكة المتحدة يوم أمس 1182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19" ، وست حالات وفاة، فيما برزت مخاوف من تنفيذ حالات إغلاق جزئي في مناطق عدة وسط البلاد بعد إرتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.