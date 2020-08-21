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روسيا توافق على تجربة لقاح بريطاني لكورونا

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حصلت شركة أسترا زينيكا البريطانية حصلت على موافقة من الجهات التنظيمية في روسيا لإجراء جزء من تجارب المرحلة الثالثة على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19.

وأظهر ملف تم إيداعه في السجلات الروسية للتجارب السريرية اليوم الجمعة ، أن تجربة اللقاح الذي يطلق عليه أيه.زد.دي 1222 ستشمل 150 مشاركا وتديرها أربعة منشآت طبية في سان بطرسبرج وموسكو.

وتعمل روسيا أيضا على تطوير عدة لقاحات محتملة لكوفيد-19 في الداخل، ومن المقرر أن تبدأ التجارب الأخيرة للقاحها (سبوتنك 5) الأسبوع المقبل.

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