شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا توافق على تجربة لقاح بريطاني لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

حصلت شركة أسترا زينيكا البريطانية حصلت على موافقة من الجهات التنظيمية في روسيا لإجراء جزء من تجارب المرحلة الثالثة على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19.

وأظهر ملف تم إيداعه في السجلات الروسية للتجارب السريرية اليوم الجمعة ، أن تجربة اللقاح الذي يطلق عليه أيه.زد.دي 1222 ستشمل 150 مشاركا وتديرها أربعة منشآت طبية في سان بطرسبرج وموسكو.

وتعمل روسيا أيضا على تطوير عدة لقاحات محتملة لكوفيد-19 في الداخل، ومن المقرر أن تبدأ التجارب الأخيرة للقاحها (سبوتنك 5) الأسبوع المقبل.