شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب إقليمي ودولي بإلتزام وقف اطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
من جانبها رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالبيانين الصادرين عن حكومة الوفاق غير المعتمدة، ومجلس النواب بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، واعتبرها خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية.
كما رحبت وزارة الخارجية الإيطالية، بالتطورات الأخيرة على الساحة في ليبيا، وأنها ستواصل جهودها من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة.
وأعلنت السلطات الروسية ، ترحيبها بإعلان حكومة الوفاق غير المعتمدة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.
وأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، ترحبها بالبيانات الصادرة المتعلقة بوقف إطلاق النار، معتبرة أنها خطوة مهمة لجميع الليبيين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترحيب إقليمي ودولي بإلتزام وقف اطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.