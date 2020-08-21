سهى عرفات: اعتذر باسم شرفاء فلسطين عن إساءة البعض للإمارات الحبيبة

تقدمت سهى عرفات، قرينة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، باعتذار للشعب الإماراتي وقيادته، عن إساءة بعض الفلسطينيين للإمارات ورموزها.

وكتبت سهى عرفات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل "إنستقرام": "أريد أن اعتذر باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته عن تدنيس وحرق علم الإمارات في القدس وفلسطين وعن شتم رموز دولة الإمارات الحبيبة."

وتابعت قرينة الزعيم الفلسطيني الراحل: "هذه ليس من شيمنا وأخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا."

وأكدت أن "الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية."

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ووجهت سهى عرفات رسالة مهمة للأجيال الجديدة من الفلسطينيين أن: "تقرأ التاريخ جيدا لتعرف كيف كانت الإمارات ماضيا وحاضرا تدعم الشعب الفلسطيني والقضيه ولحد الآن." وأعادت الاعتذار لشعب وقياده الإمارات "عن أي ضرر صدر من أي فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائما بكل ترحاب."

وبشكل خاص ختمت سهى عرفات رسالتها بالقول: "اعتذر من أم الامارات سمو الشيخه فاطمة بنت مبارك عن هذه التصرفات الغير مسؤولة."

يشار في هذا الصدد إلى أن الإمارات كانت دوما داعما دائما لحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة حريته وإنهاء الاحتلال لأرضه، وهي كذلك تدعم صموده من خلال المساعدات المالية والإنسانية، كامتداد بديهي لمواقف خالدة أرسى لبنتها الوالد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تزدان بها مجلدات التاريخ وتفتخر بها أجيال البلدين.

الدعم الإماراتي حاضر دائما في تفاصيل حياة الفلسطينيين ويومياتهم، كامن بين الأحياء والمنشآت السكنية والمساجد في غزة والقدس والضفة الغربية، تترجمه مواقف إماراتية أزلية تختزل قيم الأخوة والتضامن والعروبة.

فالإمارات دائما ثابتة على مواقفها لعودة الحق الفلسطيني لأصحابه ورفض أي حلول مجتزئة، فالقضية الفلسطينية هي قضية الإمارات الأولى، وستظل كذلك حتى حصولها على جميع حقوقها المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.