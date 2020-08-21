للمرة الثالثة.. قمة مصرية أردنية عراقية في عمان الأسبوع المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي قمة في عمان الأسبوع المقبل، لبحث التعاون الاقتصادي وتطورات الأوضاع بالمنطقة.



وأكد الديوان الملكي الأردني، في بيان، أن "القمة التي تعقد للمرة الثالثة ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية".

وأشار إلى أن "القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس/آذار 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر/أيلول من العام الماضي".

وتركز اجتماع القاهرة على "التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار".

أما في نيويورك فأكد قادة الدول الثلاث "أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، على أساس حل الدولتين".

Advertisements

وحضوا المجتمع الدولي على التحرك لـ"وقف بناء وتوسعة المستوطنات (الإسرائيلية) غير الشرعية والخطوات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض وإدانة ضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في تصريحات صحفية، إنه "سيزور الأردن منتصف الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "الزيارة تتضمن إكمال الحوار العراقي المصري الأردني الذي بدأ في القاهرة في زمن الحكومة السابقة، وسيكون هناك لقاء ثلاثي بين الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق".

ووصف "القمة الثلاثية بالمهمة لتطوير العلاقات الثلاثية فيما يخص المجال الاقتصادي وكذلك فيما يتعلق بالتطورات في المنطقة".