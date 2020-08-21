وسط حراسة أمنية مشددة.. لحظة اعتقال رئيس مالي (فيديو)

كتب: ضياء السقا

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر عملية اعتقال رئيس جمهورية مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، وسط حراسة أمنية مشددة.

واقتحم جنود متمردون، يوم الثلاثاء، منزل الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في العاصمة باماكو واعتقلوه ورئيس الحكومة بوبو سيسي، وذلك عقب الانقلاب العسكري في البلاد.

وأعلن المتمردون يوم الأربعاء عن خططهم لتشكيل حكومة مدنية انتقالية والتحضير لإجراء انتخابات جديدة، كما أعلن الرئيس كيتا استقالته من الرئاسة.