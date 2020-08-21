كتب: ضياء السقا
عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر عملية اعتقال رئيس جمهورية مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، وسط حراسة أمنية مشددة.
واقتحم جنود متمردون، يوم الثلاثاء، منزل الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في العاصمة باماكو واعتقلوه ورئيس الحكومة بوبو سيسي، وذلك عقب الانقلاب العسكري في البلاد.
وأعلن المتمردون يوم الأربعاء عن خططهم لتشكيل حكومة مدنية انتقالية والتحضير لإجراء انتخابات جديدة، كما أعلن الرئيس كيتا استقالته من الرئاسة.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط حراسة أمنية مشددة.. لحظة اعتقال رئيس مالي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.