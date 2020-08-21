فايز السراج رئيس حكومة الوفاق يوجه رسالة هامة للرئيس السيسي بعد قرار وقف القتال في ليبيا

أعرب فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدول المرحبة ببيان المجلس الرئاسي الليبي، على جهودهم لإحلال الأمن في ليبيا.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، ومجلس النواب، ظهر اليوم الجمعة، وقف إطلاق النيران والعمليات العسكرية في كافة أرجاء البلاد، تمهيدًا للجلوس على مائدة المفاوضات لبحث الحل السياسي.

ورح الرئيس عبد الفتاح السيسي،بقرار بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها”.

وقال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة، إن الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وصولُا إلى إخراج المرتزقة.

وأشار صالح إلى أنه يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السياة الوطنية الكاملة، موضحا أن هناك مساعٍ عديدة لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، وسيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي”.