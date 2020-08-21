وزارة الصناعة تنفي حضرها ألعاب إلكترونية حديثة

على خلفية تداول صفحات التواصل الاجتماعي، بلاغا منسوبا لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حول حضر ألعاب إلكترونية حديثة ويتعلق الأمر بلعبتي “Free Fire” و Pubg”؛ نفت الوزارة المذكورة اليوم الجمعة، إصدارها أي بلاغ يتحدث عن “حضر بعض الألعاب الالكترونية”.

وأوضحت الوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عبر بلاغ لها، أنه “على إثر تداول بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بلاغا مفبركا منسوبا لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حول حضر ألعاب إلكترونية حديثة، فإن الوزارة تؤكد أن هذا البلاغ لا أساس له من الصحة”.

إلى ذلك، ذكرت الوزارة نفسها بأن الترويج للأخبار الزائفة يعرض مرتكبي هذه الأفعال للمتابعة القانونية.

ويشتكي عدد من الأشخاص من بقاء بعض المراهقين ساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب أو الهاتف، ما يؤثر سلبا على سلامتهم، ويولد لديهم شعور متزايدا بالعنف والعدوانية.