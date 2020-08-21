لتقليص التنقل بين المدن.. جامعة بني ملال تحدث 5 مراكز بالجهة لتقريب الإمتحانات من الطلبة !

أعلنت جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال عن إحداث خمسة مراكز للإمتحانات بأقاليم الجهة لتسهيل إجتياز إمتحانات الدورة الربيعية المؤجلة 2019-2020 .

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أنه نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا وتطور الحالة الوبائية، فقد تقرر إحداث خمسة مراكز للإمتحانات بكل من بني ملال والفقيه بن صالح وخريبكة وأزيلال وخنيفرة مع إمكانية إحداث مركز أو مركزين حسب تطورات المعطيات لتمكين طلبة الجامعة من إجتياز الإمتحانات عن قرب.

وأضاف البلاغ، أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع قرار تقليص التنقل بين المدن وعدم فتح الأحياء الجامعية على الصعيد الوطني لأسباب وقائية وحفاظاً على صحة الطلبة وسلامتهم من وباء كوفيد19.

وأشارت جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، أنه سيتم تحديد المراكز المناسبة لكل طالب حسب عنوان سكناه مع مراعاة المسافة الفاصلة عن باقي المراكز وتجدر الإشارة أن الإمتحانات ستبدأ يوم الإثنين 07 شتنبر المقبل .