نهائي الدوري الأوروبي.. إشبيلة يواجه إنتر الإيطالي بدون جمهور بسبب كورونا!

يصطدم فريق إنتر الإيطالي مساء اليوم الجمعة، بإشبيلية الإسباني، على ملعب “راين إينرجي” بألمانيا، والذي سيحتضن نهائي الدوري الأوروبي في دورة استثنائية.

ويسعى إنتر ميلان لتحقيق أول لقب أوروبي في نسخته الجديدة منذ تتويجه بدوري أبطال أوروبا في العام 2010، بعدما اكتسح شاختار دونيتسك الأوكراني 5-صفر في الدور نصف النهائي.

على الجانب الآخر، يريد إشبيلية تعزيز صدارته في قائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الأوروبي، إذ أنه يتواجد في المقدمة بـ5 ألقاب والذي تمكن من إقصاء واحد من المرشحين الأقوياء وهو الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، وذلك بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.

ويستعد العملاقان الأوربيان لخوض الدور النهائي، لكن هذه المرة يلعب نهائي البطولة بدون حضور جماهير وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».