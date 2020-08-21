أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، عن وفاة سجين كان قد حوكم بتهمة الإعداد لأفعال إرهابية.
ونقلت المندوبية، عن إدارة السجن المركزي مول البركي بآسفي، وفاة السجين (م.و)، المعتقل على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، وذلك صباح يومه الجمعة 21 غشت 2020.
وأوضح المصدر ذاته، أنه عثر موظفو المؤسسة على المعني بالأمر متوفيا فوق فراشه إثر قيامهم بعملية النداء الصباحية المعتادة.
وكان المتوفى، محكوما بخمسة عشرة سنة سجنا نافذا بتهمة “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية”، وتم إبلاغ النيابة العامة المختصة وكذا عائلة المعني بالأمر، وفق ما أكده البلاغ.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سجين في آسفي.. اعتقل على خلفية قضايا التطرف وكان محكوما بـ15 سنة سجنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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