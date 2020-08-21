بطلة “سلمات أبو البنات” تنجو من الموت

نجت الممثلة الشابة فاطمة الزهراء بلدي، منتصف الأسبوع الحالي من حادث سير خطير، في شوارع البيضاء، وقد خلف إصابة نقلت على إثرها للمستشفى.
وأفادت مصادر “اليوم 24” ، اليوم الجمعة، تعرض بلدي لحادث سير، أول أمس الأربعاء، نتيجة إصدام السيارة التي تركبها رفقة زميلها، بسيارة أخرى.
وأضافت نفس المصادر أن الحالة الصحية للممثلة الشابة فاطمة الزهراء بلدي، مستقرة، وقد نقلت بعد الحادث لإحدى المصحات للخضوع للعلاج.
ونالت فاطمة الزهراء بلدي، شهرة واسعة في رمضان المنصرم، بفضل مشاركتها في مسلسل سلمات “أببو البنات” الذي بث على” إم بي سي 5″.
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