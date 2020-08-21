اللحظات الأولى لوصول عناصر الجيش لبني ملال…الحرب على كورونا تشتد- فيديو

حلت عناصر الجيش المغرب، اليوم الجمعة، بمدينة بني ،ملال لمساعدة السلطات في تنفيذ تدابير الحجر الصحي المفروضة في المدينة.

وضمت قافلة الجيش التي حلت ببني ملال تعزيزات بدبابات بشاحنات ثقيلة لنقل المدرعات والمعدات العسكرية، وحافلات على متنها عناصر القوات المسلحة الملكية التي ستقوم بمساعدة السلطات في تنفيذ تدابير الحجر الصحي المفروضة في المدينة.

واستقبلت ثانوية أحمد الحنصالي الإعدادية ببني ملال التي تم تهيئة أقسامها لإستقبال عناصر القوات المسلحة الملكية للسهر على تنفيذ قرار الحكومة بإغلاق مدينة بني ملال.

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هذا وقد أعلنت الحكومة، أمس الخميس عن اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19 بعدد من المدن من بينها بني ملال، إذ تقرر إغلاق المنافذ المؤدية لـ6 أحياء بالمدينة، ابتداء من يومه الجمعة 21 غشت 2020 عند الثانية عشرة زوالا، وإغلاق الحمامات وصالونات الحلاقة والتجميل والقاعات والملاعب الرياضية، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الثانية بعد الزوال، كما تقرر إغلاق المجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية (منتزهات، حدائق…) على الساعة السادسة مساء.

وتأتي هذه التدابير المتخذة على خلفية الإرتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات الذي شهدتها مدينة بني ملال، خلال الأسابيع الأخيرة حيث بلغ عدد المصابين بجهة بني ملال خنيفرة أزيد من 1700 حالة بالجهة بعدما سجلت أمس الخميس 154 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال- خنيفرة.