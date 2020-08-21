أردوغان يكشف عن مفاجأته للأتراك.. سفينة الفاتح تكتشف أكبر حقل غاز في تاريخ تركيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن المفاجأة التي وعد بيعا الأتراك منذ مدة.

وقال أردوغان اليوم، إن بلاده اكتشفت أكبر حقل غاز طبيعي في تاريخها، في البحر الأسود، حيث وصلت سفينة الفاتح إلى اكتشاف حقل غاز يبلغ 320 مليار متر مكعب.

وأوضح أردوغان أن بلاده تضع نصب عينيها هدف حل إشكاليات الطاقة، وقال “مصممون على حل مشكلة الطاقة ببلادنا بشكل جذري”.

وأضاف الرئيس أن الاكتشاف المعلن عنه اليوم، لن يكون الأخير، حيث قال “بدأنا بحقل صقاريا وسيكون هناك المزيد”، واضعا نصب عينيه تحويل بلاده لبلد مصدر للطاقة بالقول “لن نتوقف أو نرتاح حتى نصبح دولة مصدرة للطاقة”.