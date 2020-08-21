شكرا لقرائتكم خبر عن تقترب من 3 ملايين .. قفزة في إصابات كورونا بالهند والان نبدء بالتفاصيل
وبالنسبة لأغلب المناطق في غرب الهند، خاصة العاصمة المالية مومباي، يمثل هذا المهرجان بداية 11 يوما من المهرجانات التي تتسم بالاحتفالات الشعبية الكبيرة.
وسجلت الهند 68898 إصابة جديدة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ثالث يوم على التوالي تزيد فيه الحالات الجديدة عن 60 ألفا.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى أكثر من مليونين و910 آلاف حالة. وزاد عدد الوفيات بواقع 983 ليصل إلى 54849 حالة إجمالا.
والهند ثالث أعلى بلد من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
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