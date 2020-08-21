صحة الرصافة تعلن تماثل 272 حالة جديدة للشفاء من كورونا





وأضاف الساعدي أن "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء مسحات مختبرية مجددا لهم وكانت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء التام ومغادرتهم المشفى". وقال الساعدي فقي بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 272 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا توزعت على النحو التالي: مدينة الصدر (173) حالة، و(10) حالات شفاء في منطقة العبيدي ومثلها في بوب الشام ، (9) حالات شفاء في كل من الشعب و حي الوحدة وحي البتول وحي المنتظر ، (7) حالات شفاء في حي النصر ومثلها في منطقة الامين، (6) حالات شفاء في منطقة الراشدية، (5) حالات شفاء في كل من جسر ديالى ومنطقة الكيارة، (4) حالات شفاء في منطقة التاجي ومثلها في شارع فلسطين، (3) حالات شفاء في منطقة بسماية، حالتين شفاء تابعة لدائرة صحة كربلاء".وأضاف الساعدي أن "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء مسحات مختبرية مجددا لهم وكانت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء التام ومغادرتهم المشفى". وأوضح أن "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة"، مبينا ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى (20604) حالة شفاء".

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