تهمة الاغتصاب تلاحق رئيس وزراء سابق

يأتي ذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام محلية صورا فوتوغرافية يظهر فيها الرئيس السابق البالغ من العمر ستين عاما رفقة شابة كانت قاصرة وقت التقاط الصور، وَفق ما تشير تقارير.

ولم يعلق موراليس على الاتهامات.



وشغل موراليس منصب رئيس بوليفيا طوال الفترة الممتدة من 2006 وحتى 2019، وهو يعيش الآن في المنفى في الأرجنتين بعد انتخابات متنازع عليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتنحى الرئيس اليساري بعد مظاهرات واسعة احتجاجا على نتائج انتخابات العام الماضي، وتولت حكومة يمينية مؤقتة مقاليد الحكم.

وفي منفاه، يواجه موراليس سلسلة من الاتهامات بارتكاب جرائم، من بينها إقامة علاقة مع فتاة قاصرة عُرّفت فقط باسم "إن. إم" عندما كانت قاصرة.



وقال نائب وزير العدل، غويدو ميلغار، في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن صورًا أُخذت من هاتف أحد أقارب المرأة المشار إليها والتي تظهر في الصور رفقة موراليس أثناء خروجهما في رحلات.

وأضاف غويدو: "المثير هنا هو أنها كانت قاصرة وقت التقاط تلك الصور، وكما نعلم جميعا فإن القاصر لكي تخرج في رحلة تحتاج إلى موافقة مسبقة من أبويها".

وكانت المرأة عندما بدأ موراليس يصطحبها في رحلاته لا تزال في عامها الرابع عشر، وهي الآن تبلغ 19 عاما، بحسب تقارير وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"

وقال غويدو إن دور عائلة المرأة الشابة في السماح لها بمرافقة موراليس في السفر عندما كانت قاصرة، يخضع أيضا للتحقيق.

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وأشار غويدو إلى أن الحكومة لا تعلم مكان "إن. إم"، لكن لديها دليلا على أن عائلتها زارت الأرجنتين، حيث يعيش موراليس.

وفي القانون البوليفي، تستوجب جريمة الاغتصاب عقوبة تتراوح بين عامين إلى ستة أعوام في السجن، أما الاتجار في البشر فيستوجب 15 عاما.

من هو إيفو موراليس؟

يعدّ موراليس أحد أطول رؤساء أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بالمدة التي قضاها في الحكم، والتي ناهزت 14 عاما.

ولد موراليس في إحدى قرى منطقة أورورو غربيّ بوليفيا لعائلة تنتمي إلى عرقية الأيمارا، ليصبح موراليس أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين.