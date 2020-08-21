اعتقال قائد مانشستر يونايتد في اليونان

2020-08-21 | 16:16
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أكدت السلطات اليونانية أنها ألقت القبض على قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، هاري ماغواير، بعد شجار وقع في جزيرة ميكونوس اليونانية.
وتفاقمت المشكلة بعد أن رفض ماغواير ومجموعة من أصدقائه دخول مركز الشرطة، مما أدخلهم في مواجهة مع رجال الأمن، أسفرت عن إساءات لفضية وجهها اللاعب للشرطة، وفقا للمصادر المحلية.
وأعلن نادي مانشستر يونايتد الجمعة أن قائده هاري ماغواير "يتعاون الآن بشكل كامل" مع السلطات اليونانية، وذلك بعد أنباء عن اعتقاله بعد حادثة وقعت في جزيرة ميكونوس.
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وقال النادي إنه "على علم بحادث مزعوم" يتعلق بمدافع إنجلترا يوم الخميس وقد أجرى اتصالات معه.
يذكر أن لاعبو "الشياطين الحمر" في فترة إجازة بعد انتهاء موسمهم بالخسارة في نصف نهائي بطولة "يوروبا ليغ" الأحد، أمام إشبيلية الإسباني.
ويعتبر ماغواير أغلى مدافع في العالم، بعد أن وقع لمانشستر يونايتد من ليستر سيتي العام الماضي، في صفقة قيمتها 97 مليون دولار.
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