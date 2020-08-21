هاشتاج #منتجات_السيسي_مش_ليكم_ياخرفان يتصدر تويتر.. ومتابعون: اعترفوا أن هناك منتجات وتنمية

أحمد أبو عقيل

تصدر هاشتاج #منتجات_السيسي_مش_ليكم_ياخرفان موقع التدوينات القصيرة تويتر ردًا على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية المناهضة لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكانت كتائب تنظيم الإحوان الإرهابي قد أطلقت هاشتاج لمقاطعة منتجات الجيش المصري، لضرب اقتصاد الدولة وتدمير السياسات الاقتصادية والتنموية القوية التي يتبناها الرئيس السيسي.

وقالت هدى أحمد ": اللي عايز يقاطع منتجات السيسي ابدأوا بالعيش المدعم والتموين ده لو فيه كرامه يعني".

وأضاف إبراهيم منصور:"خلينا ايجابيين وناخد إعترافهم أن هناك منتجات السيسي هذا اولا، وثانيا اعتقادهم أن مقاطعة هذه المنتجات ستأثر علي مقدرات مصر ، إذا يا خرفان إعتراف رسمي فهمي نظمي أن السيسي نجح وتفوق" .

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن مساهمة القوات المسلحة المصرية خلال الفترة الماضية في القطاعات المدنية، يهدف إلى تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية، ويدعم قدرات الدولة المصرية ويمنعها من السقوط.

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وأكد السيسي، في وقت سابق أن تكليف القوات المسلحة بمهمة تنفيذ مشروعات متعلقة بالتنمية، جاء من منطلق الحفاظ على الدولة المصرية من السقوط، وهو أمر يعد من أهم متطلبات الأمن القومي المصري.

وأوضح الرئيس المصري أن مهام تنفيذ المشروعات القومية يضاف إلى مهام القوات المسلحة الرئيسية في الحفاظ على الحدود والمصالح الوطنية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة المصرية نجحت خلال السنوات السابقة في حماية مصر من السقوط.



أكد قائد الجيش الثالث الميداني فى مصر، اللواء خالد قناوي، الأربعاء، أن بلاده تكافح الإرهاب "ليس فقط بالسلاح وإنما بالتنمية أيضا"، مشيرا إلى ضرورة أن تكون تنمية "مستدامة وحقيقية على أرض الواقع".

وأشار اللواء خالد قناوي إلى "أهمية دعم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في كل المشروعات التنموية، التي تهدف إلى مساندة الأسر والشباب في محافظة السويس وجنوب ووسط سيناء".