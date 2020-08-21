شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب": قرار وقف إطلاق النار فى ليبيا انتصار للرؤية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القرارات التي انتهت إليها حكومة الوفاق الليبية، صائبة وتعد انتصاراً للرؤية المصرية التي تدعم الحل السياسي، لافتاً إلي أن مصر طالما كانت تهدف إلي الحفاظ علي أمن واستقرار ليبيا وأن يتم حل المسأله بطريقة سياسية دون قتال أو عنف وما حدث اليوم هو تحقيق للأهداف التي سعت إليها مصر.

وأضاف عامر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن ليبيا دولة جوار إقليمي وأمنها واستقرارها من أمن مصر، فالعلاقات التي تربط بين الشعبين واسعة تصل إلي حد المصاهرة والقرابة، بالتالي فمصر أكثر حرصا علي تحقيق الاستقرار فيها، وبذلت الكثير من الجهد لهذا الغرض ، مضيفا أن الأشقاء في ليبيا وجدوا حلا مناسب لمشاكلهم و صيغت في ضوء القرارات الصادرة اليوم، والتي هي محل تأييد من قبل مصر التي لطالما رأت أن الحل السياسي السلمي هو الأسلم منذ بداية الأزمة وكانت رؤيتها ثاقبة في هذا الصدد، لافتاً إلي أن ما انتهى إليه الأطراف الليبية يتيح لهم التصرف في البترول الليبي واستخدامه لصالح القومي فضلا عن خطوة التجهيز للانتخابات التي تحقق التراضي الشعبي واستقرار البلاد.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هذا التوافق الذي تدعمه مصر، سيكون له أثر كبير في تقزيم دور الجماعات الارهابية في المنطقة، التي كانت تستغل ما يحدث في ليبيا للقيام بأعمال خسيسة.

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