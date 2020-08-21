وليد ابو العينين مديرا لإدارة الأمن بالأزهر الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ندب الدكتور وليد ابو العينين مدير مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، للعمل رئيساً للإدارة المركزية للأمن بمشيخة الأزهر.
يذكر أن وليد ابو العينين كان يعمل مدرسا للمواد الاجتماعية بمعهد بنين قويسنا بمحافظة المنوفية، وحصل على درجة الدكتوراة، وتمت ترقيته إلى درجة باحث بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، واختاره فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مديرا لمكتب رئيس قطاع المعاهد.
ومن المقرر أن يجري فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حركة تغييرات موسعة بمشيخة الأزهر والمناطق، خلال الأيام المقبلة، عقب عودته من بلدته بالأقصر.
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