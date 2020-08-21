الأحد.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قطع الخدمة يوم الأحد المقبل، من الثامنة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، التي تجريها في محطاتها، بهدف التطوير ورفع الكفاءة.
وأضافت الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن المناطق التي تتأثر بقطع الخدمة هي، المجاورة الأولي والمنطقة الصناعية في دمياط الجديدة وكفر يوسف بمركز كفر البطيخ، بسبب وجود صيانة تجريها القطاعات المتخصصة، وأهابت بالمواطنين تخزين احتياجاتهم من المياه، لحين عودة الخدمة.
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