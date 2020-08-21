إسرائيل: الحرائق في الجنوب ستؤدي إلى تعطيل العام الدراسي

يستمر مشهد اندلاع المزيد من الحرائق في مستوطنات غلاف قطاع غزة والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 49 حريقًا، نتيجة لسقوط بالونات حارقة ومفخخة تم إطلاقها من قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ عدة تجاه مستوطنة "سيدروت" الإسرائيلية مما أدى إلى تدمير منزل وإصابة السكان بالهلع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تخوفه من أن التصعيد من قبل قطاع غزة وإلقاء المزيد من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الجنوب سيؤدى إلى تعطيل بدء

العام الدراسي الجديد في إسرائيل، والذي من المقرر أن يبدأ في 1 سبتمبر، وفقًا لموقع والا الإسرائيلي.

كما قرر الجيش الإسرائيلي تعليق جميع النشاطات المتعلقة بالزراعة للمستوطنين، بالمستوطنات الواقعة بالمناطق الحدودية المحاذية للجدار الفاصل مع قطاع غزة.

يشار إلى أن خدمة التوظيف في إسرائيل قد أعلنت، يوم الخميس، أن ما يقرب من نصف مليون مواطن إسرائيلي سيظل عاطلًا عن العمل حتى نهاية عام

2020، وفقًا لبيانات خدمة التوظيف.

وأشارت خدمة التوظيف إلى أن زيادة معدل الإصابة بفيروس كورونا والقيود المفروضة على الاقتصاد تسببوا في تباطؤ معدل عودة العاملين إلى وظائفهم، إضافة إلى استمرار تردد طالبي العمل الجدد على وظائف لا تتناسب مع إمكاناتهم وذات أجور المنخفضة.

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وأكدت خدمة التوظيف أنه من المتوقع أن يستنفد 80٪

من متلقي إعانات البطالة كامل فترة استحقاقهم للإعانة دون الحصول على الوظيفة المناسبة، خاصة في ضوء تمديد الاستحقاق حتى يونيو 2021، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وحذرت من أن استمرار أزمة فيروس كورونا سيتسبب في ضرر كبير بسوق العمل الإسرائيلي وسيستغرق سنوات كثيرة للتعافي من الأزمة.