فتح الحدود البرية بين لبنان وسوريا

سمحت لبنان بفتح الحدود البرية مع سوريا يومي 25 و27 من الشهر الجاري، عبر مركزي المصنع والعبودية، لعبور اللبنانيين الراغبين بالعودة من سوريا.

قالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، إنه استنادًا إلى مقررات الحكومة المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يومي 25 و27 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحًا

وحتى الرابعة عصرًا، أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني.. زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط الموجودين في سوريا والراغبين في العودة إلى لبنان.

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كانت المديرية أعلنت أيضًا في شهر يوليو الماضي فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين في 28 و30 من الشهر

نفسه أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان.

وبحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، يوم الخميس، خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب المستقبل سعد الحريري، الوضع الراهن في الشرق الأوسط في أعقاب انفجار بيروت.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: أن الجانبين بحثا خلال المحادثة عددًا من القضايا المطروحة على الأجندة الروسية-اللبنانية، والتي تشمل مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، والذي تأذم كثيرًا منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت المدمر.