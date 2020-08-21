سمحت لبنان بفتح الحدود البرية مع سوريا يومي 25 و27 من الشهر الجاري، عبر مركزي المصنع والعبودية، لعبور اللبنانيين الراغبين بالعودة من سوريا.
قالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، إنه استنادًا إلى مقررات الحكومة المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يومي 25 و27 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحًاوحتى الرابعة عصرًا، أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني.. زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط الموجودين في سوريا والراغبين في العودة إلى لبنان.
كانت المديرية أعلنت أيضًا في شهر يوليو الماضي فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين في 28 و30 من الشهرنفسه أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان.
وبحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، يوم الخميس، خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب المستقبل سعد الحريري، الوضع الراهن في الشرق الأوسط في أعقاب انفجار بيروت.
وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: أن الجانبين بحثا خلال المحادثة عددًا من القضايا المطروحة على الأجندة الروسية-اللبنانية، والتي تشمل مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، والذي تأذم كثيرًا منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت المدمر.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح الحدود البرية بين لبنان وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.