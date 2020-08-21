إيران تبحث مع روسيا سبل التعاون في مواجهة كورونا

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، اليوم الجمعة، مباحثات مع السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، في سبل التعاون الثنائي مع التركيز على التعاون بين البلدين في مجال مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية بأن المباحثات تمت من خلال اتصال هاتفي بين مورجولوف وجلالي، مشيرًا

إلى أنهما ناقشا المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي بطريقة مفصلة.وأضاف البيان أن الجانبين الروسي والإيراني ركزا بشكل خاص أثناء الاتصال الهاتفي على التفاعل العملي في مواجهة وباء الفيروس التاجي.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 4870 إصابة جديدة بفيروس

كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 946976، فيما توفى 16189 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء.

وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الجمعة، إن 90 شخصًا توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل للشفاء 5817 شخصًا ما يرفع حصيلة الأشخاص الذين تعافوا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في روسيا إلى 761330.

وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، إن 26.5% من الإصابات الجديدة لم تكن حاملة لأعراض.