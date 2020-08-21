العراق تدعو وزير خارجية إيطاليا إلى زيارتها

دعا وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، لزيارة العراق.

قالت الخارجية العراقية في بيان، إن حسين "أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وشهد الاتصال التباحث حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، علاوة على بحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات".

وأضاف البيان، أن حسين "كان أجرى

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الاتصال من واشنطن، إذ كان في زيارة رسمية مع وفد رفيع المستوى برفقة السيد رئيس مجلس الوزراء".وتابع أن، "الوزير وجه الدعوة إلى نظيره الإيطالي لزيارة العراق في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز سبل التنسيق بين البلدين في العديد من القضايا المهمة، كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، مقتل آمر فوج في جهاز مكافحة الإرهاب بانفجار عبوة ناسفة في شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن "قوة من أبطال فوج مكافحة الأرهاب في محافظة صلاح الدين، نفذت فجر اليوم الجمعة واجب تفتيش لأوكار وأنفاق في جبال مكحول".

وأضافت: "خلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة، أدت إلى استشهاد ضابط وإصابة آخر ومقاتل مِن القوة نفسها".