حاكم صقلية يطالب إيطاليا بوقف الهجرة غير الشرعية

طالب حاكم مقاطعة صقلية، نيللو موزوميتشي، اليوم الجمعة، الحكومة الإيطالية لإغلاق مرافئ الجزيرة جنوبي البلاد أمام تدفقات الهجرة السرية.

قال موزوميتشي، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط المعارض، في تصريح لمحطة (سكاي نيوز 24) الإخبارية الجمعة: “نأمل أن يدركوا في روما أن صقلية لا تريد أن تكون

مخيمًا للاجئين، إذا كان الأمر يعتمد علي، إذا كانت لدي السلطة للقيام بذلك، فسوف أغلق الموانئ”.

وأردف: “هذا لا يعني عدم تقديم المساعدة اللازمة لمن هم في البحر، ولكن يجب القيام بذلك مع حماية مواطني صقلية “،

في إشارة إلى اكتشاف حالات لمهاجرين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويرى حاكم الجزيرة القريبة من سواحل تونس وغربي ليبيا أن عمليات رسو المهاجرين “مشكلة ضمن مشكلة وحالة طوارئ داخل حالة طوارئ” في اشارة الى اكتشاف حالات لمهاجرين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) . وقال: “نحن نتعايش مع عمليات إنزال مهاجرين منذ سنوات عديدة والآن نواجهها في سياق طوارئ الوباء”.